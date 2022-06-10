Дорогу от Челябинска до Тюмени сократят в 2,5 раза

Челябинскую, Тюменскую и Курганскую область свяжет короткий маршрут. К соответствующему соглашению пришли власти трех регионов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в данный момент дорога из Челябинска в Тюмень через Курган составляет около 900 километров. Ее предполагается сократить почти в 2,5 раза – до 380 км.

Строительство новой трассы началось в прошлом году новой и должно завершиться в 2023-м. Маршрут пройдет через Шадринск с выходом на федеральную трассу до Тюмени, уточняет ТАСС.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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