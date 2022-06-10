Замминистра здравоохранения Челябинской области пошел на сделку со следствием

Заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями и крупном мошенничестве, изменил тактику. За это ему смягчили меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, замминистра способствовал заключению государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов на общую сумму 141 миллион рублей. Несмотря на завышенную стоимость оборудования, чиновник настоял на оплате контрактов. В итоге ущерб региональному бюджету превысил 63 миллиона рублей.

Чиновника задержали 18 февраля текущего года и заключили под стражу. Три с лишним месяца он все отрицал, но потом признал вину и заключил сделку со следствием.

Сегодня Тракторозаводской районный суд Челябинская удовлетворил прошение следователя и заменил Кузнецову содержание под стражей на домашний арест.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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