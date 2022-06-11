11-12 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11.06.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Мастер-класс Наны Абдрашитовой (театральный художник, режиссер, драматург, лауреат премии «Золотая Маска», Москва) «Художник и современные технологии» в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится (Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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12:00 Челябинск – Игровая программа «Королевские игры» с участием актеров театра «Манекен» (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – Традиционный стрит-парад в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир» (Кировка)
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13:00 Челябинск – Концерт-марафон в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир»: ансамбль «Уральский диксиленд», биг-бэнд «Башкортостан», группы VG Collective и Jazz Brassers, солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz», эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Южного Урала под управлением Антона Бугаева (Арт-сквер на ул. Труда)
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14:00 Челябинск – Лекция искусствоведа и парфюмерного коллекционера Галии Малоушкиной по истории производства советской парфюмерии в рамках выставки «Хронология чувств» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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15:00 Челябинск – Мастер-класс Марии Контарович (драматург, писатель, режиссер, Екатеринбург) «Инсценировка для режиссера» в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится (Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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18:00 Челябинск – Мастер-класс Игоря Бармасова «Современный актер и его техника» в рамках второго этапа театрального фестиваля «NOвый» состоится (Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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20:30 Челябинск – Концерт Уральского диксиленда «Уютный вечер джаза» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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22:00 Челябинск – Показ фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Вход свободный (летний театр ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
12.06.2022, воскресенье
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09:00 Челябинск – Конкурс «Мастера гостеприимства» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)
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11:00 Челябинск – Бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – Открытие «Фестиваля русского фольклора и культуры» с участием главы города Натальи Котовой (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, главная сцена)
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15:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню России (Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки, пл. Ярославского, 1)
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