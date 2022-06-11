11-12 июня ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Концерт-марафон в рамках XXI Международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир»: ансамбль «Уральский диксиленд», биг-бэнд «Башкортостан», группы VG Collective и Jazz Brassers, солисты и коллективы Детской джазовой студии «Baby-Jazz», эстрадно-джазовый оркестр Детской филармонии Южного Урала под управлением Антона Бугаева (Арт-сквер на ул. Труда)