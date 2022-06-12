То град, то жара: на Южном Урале меняется погода

В Челябинской области выпал мощный град.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от разгула стихии пострадали Увельский и Троицкий районы, а также Южноуральск. Местные житеди жалуются, чт у них побило практически все посевы.

Завтра, 13 июня, в области возможны грозы, будет еще прохладно и ветрено. А со вторника начнется дневные температуры перейдут в «летнюю зону» (выше +20) и задержатся там минимум до середины июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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