В Челябинске решили поднять стоимость проезда в автобусах на 25 процентов

Челябинские перевозчики решили поднять стоимость проезда на 25%.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о подобном желании заявили предприниматели, обслуживающие 15 городских и 3 пригородных маршрута и работающие по нерегулируемому тарифу.
Особенность такого тарифа в том, что перевозчик сам устанавливает стоимость проезда – он лишь обязан уведомить муниципалитет или власти региона, как в случае Челябинска, за 7 рабочих дней до изменения цены. Что перевозчики и сделали: они уведомили миндортранс Челябинской области о повышении стоимости одной поездки с 28 до 35 рублей с 20 июня.
И хотя перевозчики объяснили этот шаг: резкое подорожание запчастей повлекшее рост расходов на обслуживание и ремонт подвижного состава, в министерстве усмотрели в массовом намерении поднять цену сговор и обратились в УФАС с просьбой проверить, не нарушают ли перевозчики антимонопольное законодательство.
Это ли сыграло свою роль или по какой-то другой причине, но в конце прошлой недели предприниматели уведомление о повышении тарифов отозвали.
Челябинск, Павел Зварзин
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