Началось: в Челябинске по делу о томографах задержали одного избведущих поставщиков регионального минздрава

В Челябинске задержали генерального директора ЗАО «Медсервис-регион» Елену Селищеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня предпринимательница собиралась улететь из города, но в аэропорту ее встретили сотрудники ФСБ и отвезли в Следственный комитет.

Известно, что Селищеву задержали в связи с показаниями заместителя министра здравоохранения Челябинской области, который заключил сделку со следствием и в конце прошлой недели был выпущен из-под стражи под домашний арест.

Селищева проходила по делу Кузнецова как свидетель, но сейчас ей могут предъявить обвинение в мошенничестве.

Напомним, по версии следствия Кузнецов, действуя вопреки интересам службы, заключал госконтракты по нацпроекту «Здравоохранение» на поставку оборудования по необоснованно завышенным ценам. Из 141 миллион рублей, потраченных из бюджета на томографы, более 63 миллиона были похищены.

ЗАО «Медсервис-регион» является одним из крупнейших поставщиком министерства здравоохранения Челябинской области. В 2009 году Елена Селищева, представлявшая интересы московской фирмы «Медицинские технологии», передала взятку начальнику отдела государственных закупок областного Главного управления материальных ресурсов Челябинской области Сергею Скрыннику. Незаконное вознаграждение предназначалось для победы в аукционе на поставку рентгеновского оборудования в больницы области. Взятка представляла собой 1,3 миллиона рублей, бутылку шампанского «Мондоро Асти» стоимостью 1 тысяча 276 рублей, а также книгу «Лаура и ее оригинал» Владимира Набокова.

В 2018 году ЗАО «Медсервис-регион» заключило контракта с региональным минздравом на на поставку пяти операционных столов в Челябинский областной центр онкологии и ядерной медицины. Сумма контракта превышала 22,5 млн рублей. Оказалось, что поставленные столы соответствовали требованиям, предусмотренным в контракте, только по документам, но в реальности имели другие технические характеристики и даже не были зарегистрированы и сертифицированы в России.

В апреле 2020 года по этому факту было возбуждено уголовное дело, что не помешало компании в последующие 6 месяцев заключить с минздравом контрактов более чем на 300 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»