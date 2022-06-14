В Челябинске из окна выбросили двух детей

В Челябинске из окна 6 этажа выбросили двух детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла минувшей ночью в Металлургическом районе на улице Богдана Хмельницкого. По предварительной версии, 38-летняя женщина вытолкнула из окна сыновей 3 и 12 лет.

Младший мальчик погиб, старший – госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Мать привлечь к ответственности не удастся – ее нашли мертвой.

Челябинск, Павел Зварзин

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