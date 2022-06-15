В Челябинск привезли мощи Сергия Радонежского

В Челябинск доставили мощи Сергия Радонежского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения честных мощей преподобного Сергия (согласно церковной истории, его останки нашли при строительстве каменного храма на месте деревянной церкви в Троицкой лавре). К этому событию приурочен большой тур по России: с 12 июня до 6 октября ковчег с мощами должен проехать около 30 тыс километров и побывать в 50 епархиях.

В Челябинске мощи пробудут 2 дня: сегодня ковчег находится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, 16 июня его перенесут в Свято-Сергиевский храм.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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