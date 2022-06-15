Жилье в Челябинской области стало менее доступным

Челябинская область теряет свои позиции в списке регионов самым доступным жильем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты РИА «Рейтинг» в очередной раз рассчитали минимальное количество лет, необходимых семье из двух взрослых со средней в регионе зарплатой и одного ребенка, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров на вторичном рынке. Предполагалось, что семья использует для этого все средства, которые остаются после затрат на поддержание текущей жизни, и накопления в виде депозитов в банках.

Проще всего выполнить эту задачу оказалось в Магаданской области – всего 2,3 года. В Челябинской области придется копить не менее 5,8 лет, хотя еще год назад можно было рассчитывать на 4 года с небольшим. В итоге регион опустился в рейтинге с 8 места на 14-е.

Доступность жилья на вторичном рынке снизилась и в цело по России: если в прошлом году среднестатистическая семья могла накопить на типовую двухкомнатную квартиру за 4,7 года, то теперь – минимум за 5,7. Эксперты объясняют это тем, что недвижимость дорожает быстрее, чем растет зарплата. Например, в Челябинской области средняя стоимость квартиры выросла за год в 1,5 раза – с 2,1 млн до 3,2 млн рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

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