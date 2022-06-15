Южноуральцы стали чаще брать кредиты

Южноуральцы стали чаще брать потребительские кредиты.

Как сообщили РИА «Новый День» в Национальном бюро кредитных историй, в апреле в в Челябинской области было выдано 16 тысяч 649 потребкредитов, а в мае – уже 20 тысяч 669. Рост составил 24%.

В целом в России в прошедшем месяце было выдано 740 тысяч потребкредитов, что на 26,2% больше чем в апреле, но на 35,3% меньше, чем в «досанкционном» феврале.

Существенный рост выдачи в мае по сравнению с апрелем эксперты объясняют, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок. «При этом риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и предоставляет розничные кредиты только тем из них, у кого значение Персонального кредитного рейтинга находится на достаточно высоком уровне», – отмечают в НБКИ.

Челябинск, Павел Зварзин

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