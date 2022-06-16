16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

16.06.2022, четверг
-
13:00 Челябинск – пресс-конференцию, посвященную премьере спектакля в жанре «рок-лубок» в Челябинском камерном театре, с участием главного режиссера театра Виктории Мещаниновой (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
-
13:00 Челябинск – Мастер-класс «Маркетинговые инструменты для продвижения и продаж» (Южно-Уральская торгово-промышленная палата, ул. Сони Кривой 56, каб. 606)
-
13:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинскими писателями и поэтами, членами Челябинского отделения Союза писателей России Владимиром Курбатовым, Валерием Горбачевым, Никитой Поповским, председателем правления Челябинского отделения СПР Олегом Павловым, а также Владимиром Шахматовым (библиотека № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
-
15:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинским художником Анатолием Богадыровым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
-
18:00 Челябинск – Проект «Уроки свадебного танца» (летняя эстрада у Государственного музея Южного Урала, ул. Труда, 100)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube