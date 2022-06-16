16 июня ожидаются следующие события – Челябинск

13:00 Челябинск – Творческая встреча с челябинскими писателями и поэтами, членами Челябинского отделения Союза писателей России Владимиром Курбатовым, Валерием Горбачевым, Никитой Поповским, председателем правления Челябинского отделения СПР Олегом Павловым, а также Владимиром Шахматовым (библиотека № 22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)