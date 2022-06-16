В Санкт-Петербурге представили новый «челябинский троллейбус»

В Санкт-Петербурге представили опытный образец троллейбуса «Синара-6254». Именно такие машины предполагается использовать в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», троллейбус отличается большим объемом салона – расстояние от пола до потолка у него на 8 см больше, чем у аналогов; большей площадью остекления; сниженным энергопотреблением, расширенными дверными проемами. Способен пройти на автономном ходу до 80 км. В салоне 37 посадочных мест плюс откидная аппарель для маломобильных пассажиров. Предусмотрены климатические системы и USB-слоты для зарядки мобильных устройств.

Вагон собран на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге.

«На этой площадке до конца года планируется произвести установочную партию из 20 троллейбусов, которые будут эксплуатироваться в Челябинске, – сообщили в компании. – В дальнейшем серийное производство колесной техники СТМ будет организовано на производственных площадках Челябинского трубопрокатного завода (входит в Трубную Металлургическую Компанию), где уже сегодня ведутся активные работы по модернизации помещений и подготовке инфраструктуры».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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