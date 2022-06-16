Результаты ЕГЭ опять поднимают вопрос математического образования в Челябинске

Стали известны результаты единого государственного экзамена по математике профильного уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», максимальные 100 баллов по этому предмету получили 9 челябинцев. Все они – выпускники физико-математического лицея №31.

И этот результат заставляет задуматься: в городе около двух десятков школ с углубленным изучением математики, но ни в одной из них не смогли подготовить стобальников по профильному предмету. Да и для 31 лицея (с его расширенными программами, своеобразными подходами к обучению и селекцией учеников) 9 стобальников – скромный результат.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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