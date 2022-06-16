«Ласточка», она же «Орлан», она же призрак: на Южном Урале может появиться еще один прожект

В правительстве Южного Урала Челябинской области уточнили планы по поводу скоростного железнодорожного сообщения между Челябинском и Екатеринбургом.

Как уже сообщал «Новый День», 10 июня на совещании по развитию внутреннего туризма на территории УрФО губернатор Алексей Текслер заявил: «Мы планируем запустить маршрут по типу «Ласточки» от Челябинска до Екатеринбурга в этом году. Маршрут скоростного поезда пойдет через Аргаяш, Верхний Уфалей и Кыштым». Утверждалось, что время в пути будет «чуть больше, чем на автомобиле, но гораздо меньше, чем на других поездах» (для справки: на авто из одного города в другой добираются, в среднем, 3 часа, а поезда – от 4,5 часов, большинство – 5 часов с небольшим).

Это стало поводом для критики: дело в том, что озвученный главой региона маршрут не электрифицирован, поэтому пустить поезда по типу Ласточки, являющейся электропоездом, невозможно.

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Сегодня в миндортрансе региона уточнили: ходить будет не «Ласточка», а дизель-поезд «Орлан».

Современный «Орлан», конечно, может развивать скорость до 120 км в час, но это максимальный показатель, достижимый при идеальных условиях. И проблема в том, что дорога между двумя мегаполисами, идущая через Уфалей и Кыштым, не просто не идеальна, а весьма проблематична.

Во-первых, большая часть из 252 км – это однопутка, по которой идут грузовые поезда и несколько пассажирских составов. На узловых станциях приходится делать большие стоянки, чтобы пропустить встречных.

Во-вторых, дорога не рассчитана на скоростное движение, так как отличается сложным профилем и планом пути – там много достаточно крутых для поездов подъемов и поворотов. На таких участках не разгонишься. Не зря же предшественник гипотетического «Орлана» – рельсовый автобус РА-2, ходивший по этой ветке с 2007 по 2010 годы, не мог двигаться быстрее 80 км в час и проходил маршрут за 4 – 4,5 часа, хотя обладал теми же скоростными характеристиками, что и «Орлан». Кстати, «Орлан» рассчитан на расстояние до 200 км.

Иными словами, «полет» между Члб и Екб «Орлана» на сегодняшний день представляется таким же призрачным, как и «Ласточки», и напоминает очередной прожект по типу маниловских. Или из серии ВСМ и конгресс-холла «Крылья».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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