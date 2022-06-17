17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Встреча уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнездышко» со специалистами АНО «Лапа Надежды», посвященная профессии кинолога (Шершневский бор, проезд 2)