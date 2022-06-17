17 июня ожидаются следующие события – Челябинск

17.06.2022, пятница
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11:00 Челябинск – Визит генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной в рамках подготовки выставки «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.» (в 11:30 – пресс-подход) (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
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11:00 Челябинск – Встреча уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнездышко» со специалистами АНО «Лапа Надежды», посвященная профессии кинолога (Шершневский бор, проезд 2)
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21:30 Челябинск – Старт Фестиваля уличного кино, в рамках которого пройдет показ лучших работ киношколы «Ру-кино» (ЦПКиО им. Гагарина, площадка у фонтана)
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