На Южном Урале проходят сплошные проверки автомобилистов

Сегодня в Челябинске и Магнитогорске проводятся сплошные проверки автомобилистов.
Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Челябинской области, главная цель мероприятия – выявление грубых нарушений правил дорожного движения и преступлений.
Экипажи ДПС будут дежурить на въездах и выездах в города. Остановить могут любого. Водителей просят относиться к проверкам с пониманием.
Челябинск, Павел Зварзин
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