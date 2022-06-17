На Южном Урале проходят сплошные проверки автомобилистов

Сегодня в Челябинске и Магнитогорске проводятся сплошные проверки автомобилистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении ГИБДД по Челябинской области, главная цель мероприятия – выявление грубых нарушений правил дорожного движения и преступлений.

Экипажи ДПС будут дежурить на въездах и выездах в города. Остановить могут любого. Водителей просят относиться к проверкам с пониманием.

Челябинск, Павел Зварзин

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