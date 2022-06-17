Южный Урал стал участником проекта телеканала «Моя планета»

Южный Урал стал участником проекта ««А дома лучше» телеканала «Моя планета».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», цель проекта – показать, что внутренний туризм не менее интересен, чем путешествие за границу. Плюс это очень хороший бизнес.
«В Китае, допустим, вся страна путешествует: с севера на юг, с юга на север», – отметил ведущий программы Андрей Понкратов.
На Южном Урале путешествие началось с Челябинской областной научной библиотеки: здесь хранятся старинные путеводители, в которых впервые упоминается остров Веры и другие достопримечательности региона.
Авторы программы планируют показать Тургояк, Большую каменную реку, Айские притесы.
Челябинск, Павел Зварзин
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