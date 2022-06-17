На Южном Урале медведи потянулись к городам

На Южном Урале медведи потянулись к людям: в соцсетях все чаще сообщают о встречах с косолапыми в окрестностях городов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один случай произошел в начале июня недалеко от Кыштыма. Второй – на днях возле Аргаяша. Звери бродили возле дорог, ничуть не пугаясь машин.

Челябинский зоозащитник Карен Даллакян объяснил «социализацию» медведей пожарами в Кургансокой области и в Сибири:

«Идет большая миграция животных. Не только медведей, но и лоси идут, косули, – цитирует эксперта 74.ru. – Они идут в сторону Башкирии, спасаясь от огня».

Южноуральцев предупреждают: дикие животные опасны, а если они находятся в состоянии стресса (что логично при смене ареала обитания) – опасны вдвойне. Поэтому не рекомендуется ходить в лес в одиночку, а в лесу производить больше шума и не ходить по следам зверей.

Челябинск, Павел Зварзин

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