Погода готовит сюрпризы в выходные

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня вечером, ночью и днем 18 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистый ветер.

При этом в части муниципалитетов сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Сейчас дожди идут в восточной и северной частях области. В районе Нязепетровска и Копейска отмечаются грозы.

Челябинск, Павел Зварзин

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