В Челябинской области задержали замначальника управления полиции

В Магнитогорске задержали заместителя начальника городского управления полиции.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, офицер подозревается в получении взятки за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемого в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ.

Мужчину отстранили от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана его уволят из органов по отрицательным основаниям, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, уточнили в главке.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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