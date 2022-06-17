18-20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2022, суббота
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13:00 Челябинск – Мастер-классы и экскурсии на выставке «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)
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12:00 Челябинск – Второй день фестиваля музыки, искусства и уличных направлений «БЛИК»: вечеринки, инсталляции, граффити, стритбол, лекторий. Вход – бесплатный (Центр креативной индустрии Svoboda2, ул. Свободы,2)
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22:00 Челябинск – Демонстрция в рамках проекта «КиноЛето» в летнем театре под открытым небом фильма «Романс о влюбленных». Вход свободный (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)
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