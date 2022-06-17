российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 18 июня 2022, 01:45 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

18-20 июня ожидаются следующие события – Челябинск

18.06.2022, суббота

  • 13:00 Челябинск – Мастер-классы и экскурсии на выставке «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» (Челябинский музей изобразительных искусств, Александровский зал, пл. Революции, 1)

  • 12:00 Челябинск – Второй день фестиваля музыки, искусства и уличных направлений «БЛИК»: вечеринки, инсталляции, граффити, стритбол, лекторий. Вход – бесплатный (Центр креативной индустрии Svoboda2, ул. Свободы,2)

  • 22:00 Челябинск – Демонстрция в рамках проекта «КиноЛето» в летнем театре под открытым небом фильма «Романс о влюбленных». Вход свободный (ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,