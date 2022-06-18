Южный Урал продолжает заливать

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, грядущей ночью в отдельных районах ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м в секунду.

Отметим, что сегодня во время сильного ливня затопило Миасс – в некоторых местах вода поднималась выше колес автомобилей, в городе выпал град.

Сейчас гроза ходит вокруг Челябинска – молнии бью в районе Копейска и деревни Саккулово. Согласно прогнозу, дождь в областном центре будет идти минимум до 21 часа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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