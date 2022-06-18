В Челябинске можно будет пересаживаться с маршрута на маршрут всего за 5 рублей

В Челябинске можно будет пересаживаться с пригородных маршрутов на городские и наоборот всего за 5 рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, с 20 июня при пересадке с маршрутов №136К (Белый хутор – ЮУрГУ), №158к (Белый хутор – «Улица Чичерина»), №141 (Вознесенка – Новосинеглазово), №203 (Автостанция «Южная» – «Областной инфекционный центр»), №212 («Улица Братьев Кашириных» – Прудный – Ключи) на трамваи, троллейбусы и автобусы, следующие по внутригородским маршрутам, нужно будет заплатить всего 5 рублей.

Тариф будет действовать только при оплате проезда транспортной картой и в случае пересадки в течение 60 минут.

При этом пересаживаться по такой цене можно 1 раз, но по любой схеме: с межмуниципального на муниципальный транспорт, с муниципального на межмуниципальный, с межмуниципального на межмуниципальный.

В будущем аналогичный тариф планируется ввести и на других маршрутах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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