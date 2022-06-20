В Челябинске у «скорой» на ходу оторвало колесо

В Челябинске в ДТП попала «скорая помощь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской. Возле дома №33 по Ленина у «скорой» оторвалось колесо. Водитель остановил автомобиль, включив аварийку, но почти сразу же в него въехала «Лада Приора».

Водитель легковушки сообщил, что не заметил остановившуюся «скорую» из-за слепящего солнца.

Согласно официальным данным, в ДТП никто не пострадал, в «скорой» пациентов не было.

Челябинск, Павел Зварзин

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