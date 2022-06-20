Зато без засухи: лето будет дождливым

Лето в Челябинской области, похоже, будет дождливым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно долгосрочным прогнозам, дожди будут идти не только до конца июня, но и практически весь июль. Наступившая неделя – не исключение.

Сегодня в регионе ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы. Завтра прогнозируются ливни, а вся вторая половина недели будет грозовой.

Во вторник возможно похолодание на 5 -7 градусов. В остальные дни дневные температуры будут колебаться в диапазоне плюс 20 – плюс 30 градусов Цельсия.

Челябинск, Павел Зварзин

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