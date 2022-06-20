Челябинская область теряет позиции в рейтинге благополучия регионов

Челябинская область оказалась в нижней половине рейтинга благополучия регионов по итогам I квартала 2022 года. От аутсайдера ее отделяют всего 9 позиций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинг составлен Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата. В исследовании принимали участие 41 регион.

«Критерий данного рейтинга определяется как отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни). Этот показатель можно условно обозначить индексом социального благополучия, – отмечают авторы. – Стоимость потребительской корзины для каждого субъекта РФ определяется Росстатом ежемесячно по данным оперативной статистической отчетности.

Чем выше отношение средней заработной платы по региону к стоимости минимального потребительского набора, тем выше позиция в данном рейтинге».

Челябинская область заняла 26 место из 35 (на одной позиции могут оказаться несколько регионов): при официальной среднемесячной зарплате в 43 тысячи 84 рубля стоимость потребительской корзины составляла 17 тысяч 650 рублей 40 копеек. Индекс благополучия составил 2,44. Для сравнения: у лидера рейтинга Ямало-Ненецкого автономного округа этот показатель равен 5,04, у аутсайдера – Астраханской области, занявшей 35-ую строчку – 2,24.

По итогам IV квартала 2022 года Челябинская область занимала в рейтинге 23 место.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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