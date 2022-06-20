Южный Урал продолжает штормить

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС региона, сегодня ночью и завтра днем на Южном Урале ожидаются грозы и град.

Ветер сменит направление с юго-западного на северо-западный и во вторник усилится до 20 метров в секунду.

В южной половине Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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