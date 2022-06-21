21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2022, вторник
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал)
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10:40 Челябинск – Мероприятие, посвященное проведенному командой Минцифры Челябинской области летнему обновлению онлайн-платформы «ДетиДома» (ул. Сони Кривой, 75А)
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11:00, 13:00, 15:00 Челябинск – Иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил» (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63)
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12:00 Челябинск – Открытый урок для школьников по безопасному поведению на воде #юныеспасатели7 (пляж «Белый парус», ул. Центральная 3в/1)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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15:00 Челябинск – Встреча с главврачом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олегом Лукиным и врачом-кардиологом учреждения Натальей Карауловской (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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15:00 Челябинск – Пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «От Скобелевской до Коммуны». Прогулка по части улицы Коммуны. Встреча возле памятника Добровольцам-танкистам на Кировке
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