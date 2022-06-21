российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 июня 2022, 04:42 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

21 июня ожидаются следующие события – Челябинск

21.06.2022, вторник

  • 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по строительной политике (ул. Кирова, 114, третий этаж, конференц-зал)

  • 10:40 Челябинск – Мероприятие, посвященное проведенному командой Минцифры Челябинской области летнему обновлению онлайн-платформы «ДетиДома» (ул. Сони Кривой, 75А)

  • 11:00, 13:00, 15:00 Челябинск – Иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил» (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63)

  • 12:00 Челябинск – Открытый урок для школьников по безопасному поведению на воде #юныеспасатели7 (пляж «Белый парус», ул. Центральная 3в/1)

  • 13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по экономической политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 15:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 15:00 Челябинск – Встреча с главврачом Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олегом Лукиным и врачом-кардиологом учреждения Натальей Карауловской (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)

  • 15:00 Челябинск – Пешеходная прогулка по историческим местам Челябинска «От Скобелевской до Коммуны». Прогулка по части улицы Коммуны. Встреча возле памятника Добровольцам-танкистам на Кировке

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,