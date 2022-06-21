Челябинскую свалку решили превратить в декоративный оазис

Территорию челябинской городской свалки собираются превратить в декоративный оазис.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, на рекультивированной территории проведут опытный эксперимент и высадят мискантусы. Это многолетние злаки, которые в последнее время активно используют в ландшафтном дизайне: по сравнению с цветами он более неприхотливы, но при этом не менее декоративны (причем, с весны и до зимы) и не требуют ежегодной пересадки. Растут они пышными кустами.

Несмотря на то, что эти растения предпочитают свежие почвы, они способны извлекать из грунта загрязняющие вещества и перерабатывать их. Единственное, что может препятствием для их выращивания в Челябинске – климат. Как правило, мискантусы любят теплый, влажный климат, но многие сорта и виды неплохо адаптировались к условиям средней полосы России. На Урале многие сорта рекомендуют укрывать на зиму, так как они плохо переносят морозы.

На бывшей свалке мискнтусами собираются засадить около 240 квадратных метров.

Если эксперимент пройдет удачно, мискантусы собраются использовать для восстановления и возвращения в хозяйственную деятельность загрязнённых территорий мегаполиса.

Отметим, что урбанисты еще несколько лет назад предлагали использовать мискантусы для оформления городских газонов и скверов. Но городские власти до сих пор предпочитают цветы (в основном, петуньи), на высадку которых каждый год приходится тратить приличные суммы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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