В Челябинской области стало известно, как русский язык сдали девятиклассники

В Челябинской области стали известны результаты ОГЭ по русскому языку. Обязательный экзамен сдавали более 35 тысяч девятиклассников.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном центре оценки качества и информатизации образования, пятерки получили 7 тысяч 662 сдававши основной госэкзамен и 645, сдававших государственный выпускной экзамен.

Сколько южноуральцев получили за русский язык «неуд», не сообщается. Чиновники лишь уточнили, что пересдать экзамен можно будет 5 июля.

Те, кто не согласен с полученной оценкой, могут подать апелляцию. Заявления принимаются

22 и 23 июня в электронном виде через специализированный сервис.

Заседание конфликтной комиссии Челябинской области по русскому языку будет проводиться по отдельному графику в режиме видеоконференцсвязи с подключением муниципальных пунктов проведения заседаний.

Челябинск, Павел Зварзин

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