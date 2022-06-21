Южный Урал занимает 36 место в России по доходам населения

Челябинская область занимает 36 место в России по доходам населения. Рейтинг составили аналитики РИА «Новости».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для анализа использовалось отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На Южном Урале по итогам 2021 года этот показатель составил 1,47.

Второй критерий – доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. В минувшем году за чертой бедности, то есть со среднемесячными доходами менее 11 тысяч 430 рублей, жили 417 тысяч человек, что составляет 12,1%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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