22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Репетиция балета «Корсар», премьера которого откроет XIII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» (перед репетицией – пресс-подходы с участием хореографа-постановщика Юрия Клевцова, художник-постановщик Дмитрия Чербаджи, солистов Лири Вакабаяси и Алексея Шакуро) (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1, встреча представителей СМИу служебного гардероба, заходить через КПП со стороны Цвиллинга)