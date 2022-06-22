22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2022, среда
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09:00 Челябинск – Начало Большого книжного просмотра (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №4)
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10:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя регионального законодательного собрания Александра Лазарева (Аллея Славы)
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10:00 Челябинск – Митинг, посвященный дню Памяти и Скорби (парк «Сад Победы»)
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11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114, каб. 504)
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11:00 Челябинск – Репетиция балета «Корсар», премьера которого откроет XIII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» (перед репетицией – пресс-подходы с участием хореографа-постановщика Юрия Клевцова, художник-постановщик Дмитрия Чербаджи, солистов Лири Вакабаяси и Алексея Шакуро) (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1, встреча представителей СМИу служебного гардероба, заходить через КПП со стороны Цвиллинга)
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13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:30 Челябинск – Встреча участников трудовых отрядов детей и молодежи с представителями Совета ветеранов Центрального района города Челябинска и общественным деятелем, писателем и кинорежиссером картины «Зарницы Николая Кузнецова» Владимиром Вафиным (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)
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14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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14:15 Челябинск – Одновременно по всей России (в 12:15 по московскому времени) объявляется Минута молчания в память погибших в Великой Отечественной войне
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