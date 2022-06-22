российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 22 июня 2022, 05:43 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

22 июня ожидаются следующие события – Челябинск

22.06.2022, среда

  • 09:00 Челябинск – Начало Большого книжного просмотра (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №4)

  • 10:00 Челябинск – Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя регионального законодательного собрания Александра Лазарева (Аллея Славы)

  • 10:00 Челябинск – Митинг, посвященный дню Памяти и Скорби (парк «Сад Победы»)

  • 11:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению (ул. Кирова, 114, каб. 504)

  • 11:00 Челябинск – Репетиция балета «Корсар», премьера которого откроет XIII Международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой» (перед репетицией – пресс-подходы с участием хореографа-постановщика Юрия Клевцова, художник-постановщик Дмитрия Чербаджи, солистов Лири Вакабаяси и Алексея Шакуро) (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1, встреча представителей СМИу служебного гардероба, заходить через КПП со стороны Цвиллинга)

  • 13:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию (ул. Кирова, 114, гербовый зал)

  • 13:30 Челябинск – Встреча участников трудовых отрядов детей и молодежи с представителями Совета ветеранов Центрального района города Челябинска и общественным деятелем, писателем и кинорежиссером картины «Зарницы Николая Кузнецова» Владимиром Вафиным (кинотеатр «Знамя», ул. Кирова, 112)

  • 14:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по бюджету и налогам (ул. Кирова, 114, конференц-зал)

  • 14:15 Челябинск – Одновременно по всей России (в 12:15 по московскому времени) объявляется Минута молчания в память погибших в Великой Отечественной войне

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Анонсы, Урал, Россия,