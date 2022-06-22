Президент России анонсировал выход на боевое дежурство нового ракетного комплекса

Президент России анонсировал выход на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат», разработанного в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой разработан государственным ракетным центром имени Макеева.

Это самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Технология орбитальной бомбардировки позволяет обойти любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны противника. Есть у комплекса и гражданское назначение – запуск космических аппаратов.

Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты «Воевода».

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», – цитирует Владимира Путина РИА «Новости». – Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство.

Челябинск, Павел Зварзин

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