В Челябинске осудили бывшего сотрудника Ростехнадзора, бравшего взятки за грубые нарушения

В Челябинске вынесли приговор бывшему начальнику отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Челябинской области, с 2018 по 2020 годы он через посредника взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за приемку без осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, возведенных с грубыми нарушениями законодательства в сфере промышленной безопасности.

Центральный районный суд Челябинска признал мужчину виновным по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорил к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, осужденного оштрафовали на 200 тысяч рублей и лишили права в течение 3 лет после отбывания наказания занимать должности государственной службы.

Челябинск, Павел Зварзин

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