Южный Урал примет участие во Всероссийской акции «Минута молчания»

Челябинская область присоединится к Всероссийской акции «Минута молчания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в 14:15 по местному времени (12:15 мск) по всей стране объявляется минута молчания в память о жертвах самой кровопролитной войны в истории человечества.

Время начала акции призвано напомнить о том, что 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени вышло в эфир обращение правительства к гражданам Советского Союза, в котором сообщалось о нападении нацистской Германии.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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