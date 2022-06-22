Озеро, являющееся памятником природы, неожиданно сменило цвет

В Челябинской области неожиданно сменило цвет озеро, являющееся памятником природы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тургояк, считающийся одним из самых чистых озер региона, позеленел. В последнее время такое происходит ежегодно.

В министерстве экологии Челябинской области объясняют это явление естественными природными процессами: дескать, обильное цветение хвойных деревьев и направление ветров привели к тому, что большое количество пыльцы оказалось в акватории.

Однако местные жители отмечают: обычно озеро зеленеет в последних числах июня – начале июля. А тут при холодной весне и первых днях лета сосны вдруг зацвели в середине июня.

«Там всю жизнь вокруг сосны, но такая гадость почему-то стала не так давно появляться», – отмечают миасцы, предполагая, что во всем виновата антропогенная нагрузка. И действительно, берега озера активно застраиваются последние 30 лет и большинство стоков выводится без очистки прямо в озеро.

Кстати, в прошлом году в минэкологии заявляли, что подобные проблемы с озером возникли только в середине прошлого десятилетия. Получается: либо сосны до этого ни разу цвели, либо причина все-таки иная.

Плюс ко всему подобное «позеленение» отмечается и на других озерах. Например, Акакуль или Синеглазово – на берегах последнего вообще не так много растительности, а уж сосны придется поискать. «Желто-зеленая жижа и там почти все лето на три, четыре метра от берега, – рассказывают южноуральцы. – Может быть, дело в том, что наши озера окружены незаконными дачами, коттеджами и «базами пьянки и гулянки» с их «открытым» по отношению к окружающей среде водоотведением бань и санузлов, с их остатками мусора и строительных материалов?»

Что же касается Тургояка, то о проблеме антропогенной нагрузки заговорили еще 13 лет назад: уже тогда она превышает положенную в несколько сот раз. По словам специалистов, для самоочищения водоема от человеческих загрязнений на одного отдыхающего необходимо порядка 200 метров водной глади. Но еще в 2013 году только из расчета посетителей городского пляжа (до 12 тысяч человек в день) на одного отдыхающего приходилось всего 2,2 метра водной поверхности. А вокруг озера расположено более 400 баз отдыха плюс жилая застройка и масса пляжей.

Ежегодно на озере отдыхает более 1 млн человек. Власти региона обещали рассчитать антропогенную нагрузку на Тургояк еще в 2015 году. С тех пор об этом ничего не слышно.

Челябинск, Павел Зварзин

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