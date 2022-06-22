Каждый второй южноуралец не может прожить на одну зарплату

Каждый второй южноуралец не может прожить на одну зарплату и хочет найти подработку. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Headhunter.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 51% жителей Челябинской области, хотел бы найти дополнительную работу в течение ближайших трех месяцев. 4% респондентов уже подрабатывают. В первую очередь, это занимающиеся научной и образовательной деятельностью, а также представители сферы «Маркетинг, реклама, PR».

Более всего заинтересованы в дополнительном источнике заработка представители сегмента «Искусство, развлечения, масс-медиа», а также рабочий персонал.

Не собираются искать подработку айтишники, работники добывающей отрасли и топ-менеджмент.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»