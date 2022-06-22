В Челябинске изменились тарифы на эвакуацию автомобилей

В Челябинске вступили в силу новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянке.

Как сообщают в региональном Министерстве тарифного регулирования, с 16 июня стоимость эвакуации составляет 2 тыс 415 рублей, а часа хранения обойдется в сумму от 24 до 144 рублей в зависимости от категории транспортного средства.

Это предельные ставки, необходимые для проведение торгов на оказание выше названных услуг. Участники торгов будут играть на понижение. Если заявится только один участник, он сможет выполнять функции по собственному тарифу, но не превышая предельные ставки.

Челябинск, Павел Зварзин

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