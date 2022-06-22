Южноуральцы стали занимать больше денег на первоочередные нужды

Южноуральцы стали занимать больше денег на неотложные нужды.
Как сообщили РИА «Новый День» в Национального бюро кредитных историй, в целом по России средняя величина кредита составила 184,4 тыс рублей. Это на треть меньше, чем год назад, но 13% больше апрельского показателя.
В Челябинской области средний размер кредита по сравнению с апрельским вырос на 11,7% и составил без малого 154 тыс рублей.
Челябинск, Павел Зварзин
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