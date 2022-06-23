Вдоль по Пушкина: в Челябинске стартует новый урбанистический проект

В Челябинске стартует новый образовательный урбанистический проект – Мастерская «Пушкина». В роли организатора выступает Дом архитектор, проводивший весной цикл открытых лекций по городскому благоустройству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мастерская «Пушкина» – это междисциплинарный исследовательский проект для студентов и молодых специалистов. Весь июль и август участники будут исследовать территорию улицы Пушкина: от Тимирязева до Труда.

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Исследование пройдет в рамках 5 направлений: история, антропология, архитектура и градостроительство, экономика, локальная идентичность.

По каждому направлению будет работать группа из 10-12 человек с куратором. В течение 6 недель участники получат теоретические и практические знания, исследуют исторически и градостроительно значимую улицу Челябинска, а результатами исследований станут основой для рекомендаций по благоустройству и развитию улицы.

Проект стартует 1 июля и заканчивается 12 августа.

Участие в проекте бесплатное. Единственное условие – нужно зарегистрироваться до 24 июня. Зарегистрироваться можно здесь.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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