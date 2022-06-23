23 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркопотребителей с участием представителей ГУ МВД Челябинской области, министерства социальных отношений региона и Челябинской областной клинической наркологической больницы (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)