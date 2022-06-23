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Четверг, 23 июня 2022, 08:09 мск

Новости Челябинск

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23 июня ожидаются следующие события – Челябинск

23.06.2022, четверг

  • 09:00 Челябинск – Большой книжный просмотр (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №4)

  • 11:00 Челябинск – Заседание Законодательного собрания Челябинской области (ул. Кирова, 114)

  • 11:00 Челябинск – Открытие МФЦ в Металлургическом районе города с участием заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова (ул. Черкасская, 15)

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркопотребителей с участием представителей ГУ МВД Челябинской области, министерства социальных отношений региона и Челябинской областной клинической наркологической больницы (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 11:00, 13:00, 15:00 Челябинск – Иммерсивный спектакль «Как Дима в театр ходил» (Челябинский театр современного танца, ул. Новороссийская, 63)

  • 18:00 Челябинск – Проект «Уроки свадебного танца» (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)

  • 18:30 Челябинск – Мастер-класс по технике создания портрета углем в рамках выставки «Хронология чувств» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)

  • 19:00 Челябинск – Открытие XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой»: премьера балета «Корсар» (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)

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