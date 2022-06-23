Челябинск станет частью «великого пути» в Китай

Челябинск снова станет частью «великого пути» в Китай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», через регион пройдет транспортный коридор «Запад – Восток». Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Международном сибирском транспортном форуме в Новосибирске.

«Мы дойдем до Урала уже гарантированно, мы дальше идем на Челябинск и Тюмень, – цитирует вице-премьера ТАСС. – Следующее решение, которое президент одобрил: частично расширять до четырех полос Омск, Новосибирск, Иркутск, Чита, Горно-Алтайск и выход на границы Китая и Монголии. Мы никогда еще не строили коридоров транспортных по 7 тысяч километров».

Хуснуллин добавил, что в рамках создания коридора будут увязываться все федеральные, региональные и муниципальные дороги.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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