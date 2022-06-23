Медики назвали главную причину смертности мужчин

Более половины смертности мужчин связано с алкоголем. Об этом сообщила главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева, ссылаясь на результаты исследований, получивших Государственную Премию РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на основе исследования более 260 тысяч человек был сделан вывод, что причины почти 60% смертей мужчин связаны с алкоголем.

Риск несчастного случая и ДТП при потреблении алкоголя повышается в 4-5 раз. Горячительные напитки повышают риск смерти от опухолей головы и шеи в 3,3 раза, рака печени – в 2,1 раза, туберкулеза в – 4,1 раза, болезни печени – в 6,2 раза, острой ишемической болезни сердца (ИБС) – в 3 раза; заболеваний поджелудочной железы – почти в 7 раз.

«Особенно опасно потребление алкоголя для подростков, – подчеркивает Ольга Агеева. – Раннее приобщение негативно влияет на психологическое и физическое здоровье. От спиртного страдает мозг подростка, и эти изменения сохраняются на всю жизнь».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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