24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Товарищеский турнир по футболу между сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области и представителями Ассоциации реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» (стадион им. Д.В. Колющенко, ул. Доватора, 15)