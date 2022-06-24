24 июня ожидаются следующие события – Челябинск

24.06.2022, пятница
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09:00 Челябинск – Большой книжный просмотр (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, третий этаж, читальный зал №4)
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09:00 Челябинск – Начало первого Экологического водного форума Южного Урала с участием губернатора Алексея Текслера (Южно-Уральский государственный аграрный университет, пр. Ленина, 75)
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09:00 Челябинск – Открытие всероссийской урологической научно-практической конференции (Челябинская областная клиническая больница, ул. Воровского,70)
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10:00 Челябинск – Программа, посвященная ко Дню молодежи (парк «Сад Победы» ул. Героев Танкограда, 79)
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10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Результаты введения моратория на проверки бизнеса в Челябинской области» с участием заместителя губернатора Егора Ковальчука (Центр «Мой бизнес» Челябинской области, ОЦ Greenplex, ул. Российская, 110, к 1, второй этаж)
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12:00 Челябинск – Заседание правления Челябинской областной общественной организации и ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» с участием губернатора Алексея Текслера («Челябинск-СИТИ», ул. Кирова, 159, второй этаж, конференц-зал)
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13:00 Челябинск – Торжественный прием лучших студентов профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху – 2022» с участием первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт (Резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж)
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13:00 Челябинск – Семейный праздник «Конёк-горбунок» (парке «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79)
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14:00 Челябинск – Открытие выставки «Русская школа: прошедшее время. Из коллекции В.Я. Рушанина» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, Коммуны, 69)
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14:30 Челябинск – Репетиция премьерного спектакля «Без вины виноватые». Пресс-подход с режиссером, оператором по свету, артистами (Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)
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15:00 Челябинск – Товарищеский турнир по футболу между сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области и представителями Ассоциации реабилитационных центров Челябинской области «Южный Урал без наркотиков» (стадион им. Д.В. Колющенко, ул. Доватора, 15)
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16:00 Челябинск – Выступление ансамбля «Октоих» (парк «Сад Победы», ул. Героев Танкограда, 79)
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16:00 Челябинск – Гала-концерт первого Фестиваля национальных колыбельных песен «Уральская соловушка» (ДК Железнодорожников, ул. Цвиллинга, 54)
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19:00 Челябинск – Второй день XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой»: премьера балета Адольфа Адана «Корсар» (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)
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