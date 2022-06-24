На Южном Урале резко похолодает – к воскресенью дневные температуры понизятся на 7 – 10 градусов.
Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня воздух на большей части региона прогреется до +29 градусов, а на юге – до +36. Однако завтра максимальная температура воздуха составит +26, а в воскресенье, 26 июня, – не более +20 и только на юге возможно до +25. В Челябинске может похолодать до +15.
Прохладную погоду прогнозируют и на всю следующую неделю.
Челябинск, Софья Артемьева
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