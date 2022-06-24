Депутату, обвиняемому в получении взятки, облегчили меру пресечения

Челябинскому депутату Вячеславу Ершову, обвиняемому в получении взятки, облегчили меру пресечения.

Как уже сообщал «Новый День», парламентария задержали 3 марта с поличным при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казанного учреждения за содействие в попытке узаконить свои права на земельный участок, оказавшийся на землях лесного фонда.

Суд, приняв во внимание наличие у депутата возможности повлиять на свидетелей, отправил его в СИЗО. Защита несколько раз пыталась оспорить данное решение. Наконец, это удалось: содержание под стражей заменили домашним арестом минимум до 3 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»