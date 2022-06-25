25-27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

19:00 Челябинск – Третий день XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой»: балет-феерия в двух действиях Р. Щедрина «Конек-Горбунок» в исполнении Башкирского государственного театра оперы и балета (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)