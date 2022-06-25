25-27 июня ожидаются следующие события – Челябинск

25.06.2022, суббота
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12:00 Челябинск – Сабантуй (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс искусствоведа и коллекционера Галии Малоушкиной по изготовлению парфюмерной композиции в рамках выставки «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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13:00 Челябинск – Водное шоу Алтына и Айриши (Челябинский зоопарк, сбор у вольера белых медведей)
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13:00, 16:00 Челябинск – Мастер-класс по живописи мастихином «Цветочный натюрморт» в рамках выставки «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал имени архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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17:00 Челябинск – Показ под открытым небом спектакля «ЛюбитьТАКлюбить» (Арт-сквер на набережной реки Миасс)
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18:00 Челябинск – Вечер классической музыки, выступление Антона Бугаева, рояль (Арт-сквер на набережной реки Миасс)
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19:00 Челябинск – Лекция главного режиссёра Челябинского молодежного театра Ивана Миневцева «Кому нужна современная драматургия», предваряющая открытие Лаборатории (ЧМТ, ул. Кирова, 116)
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19:00 Челябинск – Демонстрация фильма «Неуловимые мстители» (Городской сад им. А.С. Пушкина, центральная сцена)
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22:00 Челябинск – Демонстрация документального фильма про В. Цоя, посвященная 60-летию музыканта, и художественного фильма «Ледокол» в рамках проекта «КиноЛето» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, летний театр)
26.06.2022, воскресенье
10:00 Челябинск – Народные гуляния ко Дню молодежи (Алое поле, площадка напротив здания временного храма святого благоверного князя Александра Невского)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня на площадке фестиваля песочных скульптур (Городской сад им. А.С. Пушкина)
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12:00 Челябинск – Акция «Здоровье – твой выбор!» (Кировка)
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17:00 Челябинск – Поэтическая встреча-батл «Дядя Слэм» – первое честное соревнование челябинских поэтов (бар «Patrick pub», ул. Кирова, 100)
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19:00 Челябинск – Третий день XIII Международного фестиваля «В честь Екатерины Максимовой»: балет-феерия в двух действиях Р. Щедрина «Конек-Горбунок» в исполнении Башкирского государственного театра оперы и балета (Челябинский театр оперы и балета, пл. Ярославского, 1)
27.06.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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10:00 Челябинск – Танцевальный конкурс «Стартинейджер» для участников трудовых отрядов детей и молодежи Челябинска (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, центральная аллея)
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