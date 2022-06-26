В одной из многоэтажек Челябинска взорвался газ

В одном из жилых домов Челябинска взорвался газ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, ЧП произошло в пятиэтажном доме на Шоссе Металлургов. На кухне квартиры, расположенной на 5 этаже, по предварительных данным, началась утечка газа из соединения внутридомового газопровода с плитой, затем произошло возгорание, приведшее к взрыву.

Прибывшие на место пожарные зафиксировали горение на площади 5 квадратных метров. Хозяин квартиры госпитализирован с ожогами в ГКБ №6. Больше в доме никто не пострадал.

В квартире повреждено остекление кухни, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена, уточнили в МЧС.

Челябинск, Павел Зварзин

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