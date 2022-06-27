Наступившая неделя хорошей погоды не обещает

Наступившая неделя не обещает баловать южноуральцев хорошей погодой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в отдельных частях Челябинской области опустилась до +6. Сегодня днем ожидается не выше +21 (только на юге возможно до +24), а завтра резко похолодает: например, в Челябинске дневная температура может опуститься до +13, снова пойдет дожди.

При этом в южной половине области 27-29 июня сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

К субботе в регионе снова потеплеет до +20, но в воскресенье может резко похолодать.

Челябинск, Софья Артемьева

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