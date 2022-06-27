Челябинцы рассказали, где хотят провести отпуск

Каждый второй челябинец предпочтет провести отпуск в России – это почти на четверть больше, чем год назад. Анализ предпочтений горожан провели специалисты портала SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о желании провести отпуск, не выезжая за границу заявили 49% челябинцев, участвовавших в опросе. В другие страны не отказались бы поехать 37%, большинство из них – это молодежь. Чаще других в числе зарубежных регионов, привлекательных для отдыха, называли Турцию, Таиланд, Италию и Испанию. 4% хотели бы съездить в США – это направление чаще выбирают мужчины, дамы предпочитают Италию или Турцию.

В России наиболее популярными направлениями ожидаемо стали Краснодарский край и Крым. При этом число выбирающих их по сравнению с прошлым годом сократилось. Третьим в списке оказался Санкт-Петербург. Северную столицу больше любят женщины, представителей сильного пола все чаще манят Байкал и Дальний Восток.

Добавим, что 6% респондентов вообще не хотят куда-либо ехать в отпуск и считают, что лучше всего отдыхать дома.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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